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16:21, 13 декабря 2023Наука и техника

Названы новые сроки развертывания российского «Гонца-М1»

Черенков: группировку спутников «Гонец-М1» развернут в 2029 году

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Развертывание спутников российской системы «Гонец-М1» — замены Iridium и Inmarsat — произойдет в 2029 году. Новые сроки готовности низкоорбитальной группировки назвал ТАСС генеральный директор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков.

По его словам, в настоящее время ведется создание соответствующей рабочей документации.

«В 2027 году планируется запуск первых двух аппаратов "Гонец-М1" для отработки технологий предоставления сервисов. С 2027 по 2029 годы будет создана орбитальная группировка из 28 спутников, которая начнет оказывать полноценные услуги в России и, возможно, в других странах», — отметил руководитель.

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Черенков добавил, что создаваемая система будет предоставлять полноценную спутниковую телефонную связь и позволит импортозаместить услуги иностранных компаний Iridium и Inmarsat.

Ранее директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Николай Тестоедов заявил, что развертывание спутников «Гонец-М1» завершится в 2033 году.

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      Иван Потапов
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