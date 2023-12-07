Развертывание российского «Гонца-М1» пообещали завершить через 10 лет

Тестоедов: развертывание спутников «Гонец-М1» завершится через 10 лет

Развертывание спутников российской низкоорбитальной группировки «Гонец-М1» завершится через 10 лет. С таким обещанием выступил Директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Николай Тестоедов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тестоедова, группировку спутников связи «Гонец-М1» планируют запустить в 2033 году. Первые из 28 космических аппаратов окажутся на низкой околоземной орбите в 2027-2028 годах. Для вывода всех спутников группировки понадобится минимум девять ракетных пусков.

Тестоедов отметил, что в настоящее время «Гонец-М1» «прошел эскизное проектирование, сейчас начинается собственно проектирование, конструирование, отработка и так далее». «Сам "Гонец" будет являться точкой приема навигационного сигнала и, сообщая свое положение, он скидывает это на землю, и земля это учитывает в поправках расчета глонассовского сигнала», — сказал ученый.

В ноябре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что оборудование российской системы низкоорбитальной спутниковой связи «Гонец» испытали на автомобилях ралли «Шелковый путь — 2024», предназначенных для работы вдали от крупных населенных пунктов.

В октябре оператор «Гонца» сообщил об использовании одноименной системы для передачи данных о суточном вылове рыбы.