Российского «Гонца» испытали на автомобилях «Шелкового пути — 2024»

Оборудование системы «Гонец» испытали на автомобилях «Шелкового пути — 2024»

Оборудование российской системы низкоорбитальной спутниковой связи «Гонец» испытали на автомобилях ралли «Шелковый путь — 2024», предназначенных для работы вдали от крупных населенных пунктов. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Абонентское оборудование системы «Гонец-Д1М» было смонтировано на гоночные внедорожники в Набережных Челнах (Татарстан) на автозаводе «КамАЗ». Указанные автомобили используются для прокладки и подготовки гоночных трасс.

В госкорпорации уточнили, что маршруты ралли проходят по территориям России, Китая и Монголии.

В октябре ТАСС со ссылкой на оператора «Гонца» сообщил об использовании одноименной системы для передачи данных о суточном вылове рыбы.

В сентябре генеральный директор «Гонца» Павел Черенков сообщил, что одноименная компания (входит в «Роскосмос») совместно с партнерами разработала компактные спутниковые терминалы, по своим габаритам сопоставимые с зарубежными аналогами.