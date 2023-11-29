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18:04, 29 ноября 2023Наука и техника

Российского «Гонца» испытали на автомобилях «Шелкового пути — 2024»

Оборудование системы «Гонец» испытали на автомобилях «Шелкового пути — 2024»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Оборудование российской системы низкоорбитальной спутниковой связи «Гонец» испытали на автомобилях ралли «Шелковый путь — 2024», предназначенных для работы вдали от крупных населенных пунктов. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Абонентское оборудование системы «Гонец-Д1М» было смонтировано на гоночные внедорожники в Набережных Челнах (Татарстан) на автозаводе «КамАЗ». Указанные автомобили используются для прокладки и подготовки гоночных трасс.

В госкорпорации уточнили, что маршруты ралли проходят по территориям России, Китая и Монголии.

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В октябре ТАСС со ссылкой на оператора «Гонца» сообщил об использовании одноименной системы для передачи данных о суточном вылове рыбы.

В сентябре генеральный директор «Гонца» Павел Черенков сообщил, что одноименная компания (входит в «Роскосмос») совместно с партнерами разработала компактные спутниковые терминалы, по своим габаритам сопоставимые с зарубежными аналогами.

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      Иван Потапов
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