В России рассказали об использовании «Гонца»

Спутниковую систему «Гонец» использовали для передачи данных о вылове рыбы

Спутниковую систему «Гонец» использовали для передачи данных о суточном вылове рыбы. Об этом со ссылкой на одноименного российского оператора сообщает ТАСС.

«Навигационная информация о местоположении рыбопромысловых судов уже несколько лет успешно передается по нашей системе, и новая возможность отправки суточных донесений, без чего невозможен промысел, создаст комплексный сервис для наших рыбаков на основе исключительно отечественных решений спутниковой связи и мониторинга», — сказал генеральный директор спутниковой системы Павел Черенков.

По его словам, предоставляемый «Гонцом» сервис обходится пользователям значительно дешевле, чем аналогичные услуги, оказываемые зарубежными конкурентами.

В сентябре сообщилось, что российская компания «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») совместно с партнерами разработала компактные спутниковые терминалы, по своим габаритам сопоставимые с зарубежными аналогами.

Ранее Черенков сообщил, что организация, располагающая низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи, установила рекорд по продажам абонентского оборудования.