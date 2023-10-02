Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:38, 2 октября 2023Наука и техника

В России рассказали об использовании «Гонца»

Спутниковую систему «Гонец» использовали для передачи данных о вылове рыбы

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спутниковую систему «Гонец» использовали для передачи данных о суточном вылове рыбы. Об этом со ссылкой на одноименного российского оператора сообщает ТАСС.

«Навигационная информация о местоположении рыбопромысловых судов уже несколько лет успешно передается по нашей системе, и новая возможность отправки суточных донесений, без чего невозможен промысел, создаст комплексный сервис для наших рыбаков на основе исключительно отечественных решений спутниковой связи и мониторинга», — сказал генеральный директор спутниковой системы Павел Черенков.

По его словам, предоставляемый «Гонцом» сервис обходится пользователям значительно дешевле, чем аналогичные услуги, оказываемые зарубежными конкурентами.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В сентябре сообщилось, что российская компания «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») совместно с партнерами разработала компактные спутниковые терминалы, по своим габаритам сопоставимые с зарубежными аналогами.

Ранее Черенков сообщил, что организация, располагающая низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи, установила рекорд по продажам абонентского оборудования.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство России ответило на обвинения властей Словакии

    Назначенный вором в законе Осетриной Младшим «положенец» осужден на 10 лет

    В Белоруссии назначили нового замглавы генштаба Вооруженных сил

    Россиянин распространял детскую порнографию и попал в психушку

    Российская порноактриса описала работу словами «тяжелая и изнуряющая»

    Курс доллара подошел к 100 рублям

    Лавров назвал позорищем извинения Трюдо после чествования нациста

    51-летнего Джареда Лето раскритиковали в сети за образ в прозрачном топе и юбке

    В России рассказали об использовании «Гонца»

    В российском городе бетонная плита рухнула на строителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости