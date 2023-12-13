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07:00, 13 декабря 2023Забота о себе

Не занимающиеся сексом супруги раскрыли секрет счастливых отношений

Фото: Unsplash

Супруги, не занимающиеся сексом уже три года, рассказали, на чем держится их брак. Секрет счастливых отношений они раскрыли в беседе с Mirror.

60-летняя Лиза и 63-летний Эверетт женаты уже 36 лет. В феврале 2010 года мужчина признался жене, что переспал с одной из подруг семьи. После этого супруги решили, что хотят, чтобы их отношения стали открытыми, и начали встречаться с другими людьми. С тех пор у Эверетта было уже пять романов на стороне, а Лиза встречается одновременно с тремя партнерами, живущими в разных штатах США. «Наш брак не для всех, но нам он подходит. В других партнерах мы находим удивительные качества, которых нет в нас. Мой муж не романтик, и ему нравится, что я нахожу романтичных любовников. А Эверетту нужна физическая связь, его либидо выше моего», — объяснила она.

Лиза и Эверетт не занимались сексом с 2021 года, но, по их мнению, стали эмоционально ближе, чем были когда-либо. «Мы держим друг друга в курсе всего происходящего, и когда я хожу на свидания, Эверетт даже помогает мне наряжаться. Под конец своих дней мы живем свою лучшую жизнь и всегда будем друг за друга горой», — отметила Лиза.

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      Александра Лисица
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