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21:15, 13 декабря 2023Мир

Новый премьер Польши сообщил о просьбе Зеленского о встрече с ним

Новый премьер-министр Польши Туск сообщил, что Зеленский попросил встречи с ним
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украина попросила нового премьер-министра Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил сам Туск, передает РИА Новости.

«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты», — заявил Туск, прибыв в Брюссель на саммит «Европейский союз — Западные Балканы».

По его словам, он «с большой радостью» встретится с Зеленским. При этом Туск не смог точно ответить на вопрос, где и когда состоится встреча, поскольку формат присутствия Зеленского в Брюсселе пока непонятен. Он допустил, что встреча состоится в четверг, 14 декабря.

Ранее Дональд Туск назвал пропастью расхождения Венгрии и других стран Европейского союза (ЕС) по теме Украины.

Утром 13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и стал полноправным новым премьер-министром страны. В ходе голосования в Сейме Польши вечером 12 декабря кабинет министров, возглавляемый лидером партии «Гражданская платформа», был поддержан 248 депутатами.

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      Марина Совина
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