Новый премьер Польши сообщил о просьбе Зеленского о встрече с ним

Новый премьер-министр Польши Туск сообщил, что Зеленский попросил встречи с ним

Украина попросила нового премьер-министра Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил сам Туск, передает РИА Новости.

«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты», — заявил Туск, прибыв в Брюссель на саммит «Европейский союз — Западные Балканы».

По его словам, он «с большой радостью» встретится с Зеленским. При этом Туск не смог точно ответить на вопрос, где и когда состоится встреча, поскольку формат присутствия Зеленского в Брюсселе пока непонятен. Он допустил, что встреча состоится в четверг, 14 декабря.

Ранее Дональд Туск назвал пропастью расхождения Венгрии и других стран Европейского союза (ЕС) по теме Украины.

Утром 13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и стал полноправным новым премьер-министром страны. В ходе голосования в Сейме Польши вечером 12 декабря кабинет министров, возглавляемый лидером партии «Гражданская платформа», был поддержан 248 депутатами.