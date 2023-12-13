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ПСВ Эйндховен
1:1
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ланс
2:1
Завершен
Севилья
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ред Булл Зальцбург
1:3
Завершен
Бенфика
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Манчестер Юнайтед
0:1
Завершен
Бавария
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Унион
2:3
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Копенгаген
1:0
Завершен
Галатасарай
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Наполи
2:0
Завершен
Брага
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Интер М
0:0
Завершен
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
00:54, 13 декабря 2023Спорт

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

«Арсенал», «Реал Сосьедад» и еще шесть клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Marcel Engelbrec / globallookpress.com

Определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из группы А в весеннюю стадию турнира пробились мюнхенская «Бавария» и датский «Копенгаген». Первые два места в группе В заняли лондонский «Арсенал» и голландский ПСВ. Также в плей-офф вышли мадридский «Реал» и итальянский «Наполи» (группа С), испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер» (группа D).

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2023/2024. Отечественные команды отстранены от Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Остальные участники плей-офф также определятся 13 декабря. Финал турнира состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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      Анастасия Борисова
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