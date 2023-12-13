Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

«Арсенал», «Реал Сосьедад» и еще шесть клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Определились первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из группы А в весеннюю стадию турнира пробились мюнхенская «Бавария» и датский «Копенгаген». Первые два места в группе В заняли лондонский «Арсенал» и голландский ПСВ. Также в плей-офф вышли мадридский «Реал» и итальянский «Наполи» (группа С), испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер» (группа D).

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2023/2024. Отечественные команды отстранены от Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Лиги Конференций по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Остальные участники плей-офф также определятся 13 декабря. Финал турнира состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.