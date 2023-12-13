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22:34, 13 декабря 2023Россия

Песков рассказал о вопросах россиян для прямой линии с Путиным

Песков: россияне задают вопросы об СВО для прямой линии с президентом Путиным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Россиян волнуют непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО), они задают вопросы на эту тему к «Итогам года с Владимиром Путиным». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил, что люди интересуются международными делами, «потому что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению, да и в целом все становится менее предсказуемым в мире».

Песков добавил, что также поступают и предметные вопросы, связанные с экономикой: «люди интересуются, насколько у нас сильный запас прочности». Некоторые вопросы посвящены социальным аспектам — например, о продолжении программ поддержки.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 14 декабря.

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      Марина Совина
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