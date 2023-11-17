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21:33, 17 ноября 2023Россия

Кремль сообщил об увеличении периода сбора вопросов к прямой линии с Путиным

Песков сообщил об увеличении периода сбора вопросов к прямой линии с Путиным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что период сбора вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году будет увеличен. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что вопросы россиян начнут собирать заранее. «Причем период сбора вопросов будет больше — с тем, чтобы максимальное количество людей могли задать свои вопросы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что информацию будут собирать по всем каналам. Обратиться с вопросом россияне смогут по телефону, посредством смс-сообщения, записи аудио и видео, на официальном сайте Кремля.

9 ноября Дмитрий Песков рассказал журналистам, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента России в 2023 году планируется провести совместно. Он пояснил, что дата мероприятия уже определена, однако других подробностей не привел.

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      Марина Совина
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