Кремль сообщил об увеличении периода сбора вопросов к прямой линии с Путиным

Песков сообщил об увеличении периода сбора вопросов к прямой линии с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что период сбора вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году будет увеличен. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что вопросы россиян начнут собирать заранее. «Причем период сбора вопросов будет больше — с тем, чтобы максимальное количество людей могли задать свои вопросы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что информацию будут собирать по всем каналам. Обратиться с вопросом россияне смогут по телефону, посредством смс-сообщения, записи аудио и видео, на официальном сайте Кремля.

9 ноября Дмитрий Песков рассказал журналистам, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента России в 2023 году планируется провести совместно. Он пояснил, что дата мероприятия уже определена, однако других подробностей не привел.

