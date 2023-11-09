В Кремле определились с датой прямой линии и большой пресс-конференции Путина

Песков сообщил, что прямую линию и большую пресс-конференцию Путина совместят

Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в 2023 году планируется провести совместно, с датой уже определились. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Будет [совмещена прямая линия с пресс-конференцией]. Это будет совмещенный формат, это будет в этом году», — пояснил он.

На вопрос о датах мероприятия представитель Кремля ответил, что они уже определены и будут сообщены администрацией президента своевременно.

В начале года Песков заявил, что не может назвать точные даты послания Путина Федеральному собранию, а также большой пресс-конференции и прямой линии. Затем представитель Кремля сообщил, что большая пресс-конференция пройдет в 2023 году.

Обращение президента Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. Прямая линия и большая пресс-конференция на данный момент не проводились.