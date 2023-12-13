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23:04, 13 декабря 2023Россия

Песков указал на смену риторики Вашингтона по Украине

Песков указал на оговорки Вашингтона о помощи Украине в рамках возможного
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В международной риторике по украинскому вопросу появились «действительно новые моменты», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

По его словам, в Вашингтоне и в европейских странах «по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется». «Однако сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного», — указал представитель Кремля на смену риторики.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в конфликте с Россией. Политик назвал такой исход целью США.

До этого стало известно, что визит Владимира Зеленского в Конгресс США завершился провалом. Несмотря на просьбы о дополнительном финансировании Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

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      Марина Совина
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