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23:54, 13 декабря 2023Россия

Песков заявил об интересе Москвы к снижению поддержки Украины

Песков: Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Украины и продолжать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

Представитель Кремля напомнил, что президент США Джо Байден «весьма гордо рассказал», что подписал указ на 200 миллионов долларов для выделения Киеву. Песков назвал эту сумму «весьма скромной по их понятиям», что ставит Украину в сложное положение.

Сейчас на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. Однако законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.

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      Марина Совина
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