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10:27, 13 декабря 2023Забота о себе

Пользователи сети поспорили о правильном положении тела в душе

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Тиктокерша по имени Александрия на своей странице в соцсети инициировала оживленную дискуссию о правильном положении тела во время принятия душа. На ее пост обратило внимание издание Mirror.

Александрия рассказала, что после установки в ванной нового душа мать призналась ей, что моется лицом к потоку воды. «Когда я принимаю душ, лейка душа находится у меня за спиной, вода стекает по волосам и спине. Конечно, иногда я поворачиваюсь, а вот она так и встает лицом к душу», — призналась девушка.

Большинство пользователей сети поспорили с тем, что такое положение может быть удобным и правильным, однако нашлись и защитники подобного подхода к мытью. «Я стою лицом к душу, но он бьет не в лицо», «Вода просто падает впереди, и если нужно помыть лицо, ты будто вступаешь в этот поток», — объяснили они.

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      Александра Лисица
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