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04:04, 8 декабря 2023Забота о себе

Блогерша пришла домой к новому знакомому и попала на «адское свидание»

Кадр: @erin_may / TikTok

Американская актриса, тиктокерша Эрин Чолакян рассказала, как парень устроил ей первое свидание, на котором она чувствовала себя лишней. На ролик 28-летней девушки, пережившей свидание, которое показалось ей адским, обратило внимание издание The Sun.

По словам Эрин, с Майком ее познакомил общий друг, и мужчина сразу позвал ее на первое свидание к себе домой. Девушке пришлось ждать полчаса, прежде чем визави спустился к ней в спортивном костюме и заявил, что не успел на тренировку. Он начал делать спортивные упражнения на полу прямо перед ней. «Я чувствовала себя так, будто поставила стул в спортзале и смотрела, как другие занимаются. А потом он, пыхтя, повернулся ко мне и сказал: "Ну, сейчас погуляем"», — вспомнила девушка.

После этого они отправились выгуливать пса Майка. Мужчина забыл взять с собой мешок для уборки за животным и залез в мусорный бак в поисках подходящего пакета. «Мы вернулись домой, и он повел меня прямо в спальню. Там стал демонстрировать, какая она звуконепроницаемая. Когда я сказала, что мне пора домой, стал уговаривать остаться — предложил разогреть бургер с лососем из супермаркета», — рассказала Эрин.

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В конце свидания Майк стал убеждать Эрин, что в следующий раз все пройдет лучше. «Показал на меня пальцем и повторял, что в следующий раз лучше справится. Как будто я не была на этом свидании», — посмеялась девушка. Вернувшись домой, Эрин написала, что больше не хочет видеться, однако мужчина еще несколько раз после этого приглашал ее встретиться снова.

Ранее пользовательница форума Reddit рассказала, как она сходила на 164 первых свидания за два года и в итоге нашла мужа. Девушка порекомендовала мужчинам всегда самим приглашать женщин на свидания, чтобы не остаться в одиночестве.

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      Александра Лисица
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