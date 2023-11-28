Сходившая на свидания с 164 мужчинами женщина поделилась секретом удачного брака

Пользовательница форума Reddit рассказала, как она сходила на 164 первых свидания за два года и в итоге нашла мужа. В разделе Ask Me Anything («Спросите у меня что угодно») она также поделилась секретами удачного брака.

В первую очередь девушка порекомендовала мужчинам всегда самим приглашать женщин на свидания, чтобы не остаться в одиночестве. «Не застревайте на фазе, когда вы просто вечно переписываетесь. Вы также заработаете бонусные очки, если позовете ее на свидание оригинально», — написала она.

Кроме того, автор поста посоветовала мужчинам задавать вопросы на свидании. «Не поверите, сколько парней демонстрирует ноль интереса к твоей жизни. И следите за языком тела: улыбайтесь, наклоняйтесь к ней, меняйте выражение лица, чтобы показать, что активно слушаете ее», — написала она.

Женщинам автор поста дала совет прислушиваться к своей интуиции — по ее словам, на свидании с будущим мужем все сразу пошло иначе, чем в предыдущие разы.

Все так легко встало на свои места. Я увидела, как все может быть — по-другому. На втором свидании он признался, что ему давно так никто не нравился. К пятому свиданию мы были официально вместе, и это не было страшно. Мы были в полном восторге, и я с ума сходила от того, как легко и просто может быть с нужным человеком

stringaroundmyfinger пользовательница Reddit

Кроме того, она поделилась списком вопросов, которые нужно задать себе после свидания: «Как этот человек заставлял вас себя чувствовать?», «Боялись ли вы задавать определенные вопросы или раскрывать правду о себе?», «Приходилось ли убеждать себя в том, что то, что происходит — правильно?».

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он разорвал помолвку из-за одной привычки невесты. По словам автора поста, его невеста Сара часто выдумывала различные сценарии и спрашивала, продолжил бы он любить ее, если бы с ней что-то произошло.