Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 28 ноября 2023Забота о себе

Сходившая на свидания с 164 мужчинами женщина поделилась секретом удачного брака

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница форума Reddit рассказала, как она сходила на 164 первых свидания за два года и в итоге нашла мужа. В разделе Ask Me Anything («Спросите у меня что угодно») она также поделилась секретами удачного брака.

В первую очередь девушка порекомендовала мужчинам всегда самим приглашать женщин на свидания, чтобы не остаться в одиночестве. «Не застревайте на фазе, когда вы просто вечно переписываетесь. Вы также заработаете бонусные очки, если позовете ее на свидание оригинально», — написала она.

Кроме того, автор поста посоветовала мужчинам задавать вопросы на свидании. «Не поверите, сколько парней демонстрирует ноль интереса к твоей жизни. И следите за языком тела: улыбайтесь, наклоняйтесь к ней, меняйте выражение лица, чтобы показать, что активно слушаете ее», — написала она.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Женщинам автор поста дала совет прислушиваться к своей интуиции — по ее словам, на свидании с будущим мужем все сразу пошло иначе, чем в предыдущие разы.

Все так легко встало на свои места. Я увидела, как все может быть — по-другому. На втором свидании он признался, что ему давно так никто не нравился. К пятому свиданию мы были официально вместе, и это не было страшно. Мы были в полном восторге, и я с ума сходила от того, как легко и просто может быть с нужным человеком

stringaroundmyfingerпользовательница Reddit

Кроме того, она поделилась списком вопросов, которые нужно задать себе после свидания: «Как этот человек заставлял вас себя чувствовать?», «Боялись ли вы задавать определенные вопросы или раскрывать правду о себе?», «Приходилось ли убеждать себя в том, что то, что происходит — правильно?».

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он разорвал помолвку из-за одной привычки невесты. По словам автора поста, его невеста Сара часто выдумывала различные сценарии и спрашивала, продолжил бы он любить ее, если бы с ней что-то произошло.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Сына легендарного продюсера заподозрили в расправе над семьей. Что известно о самом жутком преступлении Голливуда?

      Экс-генерал ВСУ раскритиковал действия Зеленского на Украине

      Буданов рассказал о состоянии жены после отравления

      ХАМАС передало Красному Кресту пятую группу заложников

      В Венгрии объявили контрнаступление ВСУ не оправдавшим ожидания НАТО

      Тарасова рассказала о плакавшей из-за Милохина Медведевой

      Руководство ХАМАС пригласило Маска посетить сектор Газа

      В ГУР Украины увидели российский след в отравлении жены Буданова

      В НАТО выразили опасения насчет конфликта между Израилем и Палестиной

      Уральские юристы украли миллионы умершей жительницы Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости