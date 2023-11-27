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08:00, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Мужчина разорвал помолвку из-за одной привычки невесты

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он разорвал помолвку из-за одной привычки невесты. Многие комментаторы встали на сторону мужчины.

По словам автора поста, его невеста Сара часто выдумывала различные сценарии и спрашивала, продолжил бы он любить ее, если бы с ней что-то произошло. «Вопросы из разряда: женюсь ли я на ней, если она не сможет заниматься со мной сексом всю жизнь или станет бесплодна», — привел он пример. По словам мужчины, невеста расстраивается, если ей не нравится его ответ.

Герой истории отметил, что пытался убедить девушку прекратить выдумывать несуществующие сценарии. Он рассказал, что недавно одну из его коллег изнасиловали наркоманы, и она долго находилась в больнице. «Теперь она боится смотреть на мужчин, мы с ее мужем недавно были в баре и он долго плакал, потому что не смог защитить ее», — указал автор.

После случившегося Сара спросила жениха, будет ли он ее любить, если ее изнасилуют. «Я ответил утвердительно, но затем она спросила, буду ли я с ней, если она забеременеет от насильника. Я начал злиться еще больше, потому что изнасилование — ужаснейшая трагедия», — пожаловался автор.

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Мужчина признался, что после слов невесты решил расторгнуть помолвку. «Сара хотела, чтобы я дал ей рациональный ответ, но я не могу, потому что я не могу представить такого ужаса», — пояснил он.

Автор добавил, что работает по 12 часов в день, всегда находит время на невесту, покупает ей цветы и подарки, водит на свидания и хочет, чтобы от нее не исходило негатива. «Я устал просить прощения за ее выдуманные сценарии», — заключил он.

В комментариях пользователи поддержали решение автора расстаться с невестой. Многие также назвали девушку недостаточно зрелой для брака.

Ранее пользователь Reddit узнал, что его девушка добавляет в блюда один ингредиент, после чего решил расстаться с ней.

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      Олег Давыдов
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