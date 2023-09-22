Парень узнал кулинарный секрет возлюбленной и расстался с ней

Пользователь Reddit из США узнал, что его девушка добавляет в его блюда один ингредиент, после чего решил расстаться с ней. Кулинарным секретом его возлюбленной оказалось то, что она клала в его еду сырое мясо.

Автор поста написал, что три года состоял в отношениях с девушкой. Они вместе увлекались спортом и пробовали различные диеты. Однако, по словам парня, его возлюбленная всегда комплексовала из-за своего веса. Недавно она поправилась, поэтому начала искать новые диеты.

Вскоре после этого герой истории внезапно узнал, что его девушка собирается лететь в другую страну. Там она планировала встретиться с диетологом, продвигающим так называемую «хищную диету», которая подразумевает, что нужно питаться исключительно сырым мясом. Рассказчик знал, что его возлюбленная интересовалась этой диетой, но сам он считал такой образ питания отвратительным.

В итоге он поругался с девушкой, и во время ссоры она призналась, что уже начала следовать диете и есть только сырое мясо. «Оказалось, что она добавляла куски сырого мяса в мои блюда, чтобы я тоже начал следовать ее диете», — пожаловался парень. Автор поста добавил, что после конфликта они с девушкой разорвали отношения.

В комментариях под постом многие назвали странным поведение девушки автора и предположили, что она может страдать от расстройства пищевого поведения (РПП). Кроме того, по мнению многих комментаторов, употребление в пищу только сырого мяса может быть опасно для здоровья.

