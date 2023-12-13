Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:22, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о попадании в черные списки банков

Блогерша Гасанханова заявила, что состоит в черных списках кредитных организаций

Фото: пресс-служба Rutube

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова призналась, что несколько лет назад она попала в черные списки всех кредитных организаций. Об этом она рассказала в шоу «Злые языки», выпуск опубликован на Rutube.

«Однажды я проходила свидетелем по уголовному делу, связанному с электронным мошенничеством. Из-за этого сейчас я состою в черных списках всех кредитных организаций», — рассказала блогерша. Она добавила, что из-за этого ни разу не обращалась в банк за кредитной картой, кредитом наличными или ипотекой.

Гасанханова добавила, что старается сделать все, чтобы приобрести собственное жилье.

Ранее блогерша призналась, что пожалела о словах, сказанных в шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show. Из-за того что Гасанханова резко высказалась о некоторых звездах шоу-бизнеса, многие из них высказали ей свои претензии из-за случившегося. В частности, певица Ирина Дубцова обиделась на нее за сказанное.

До этого Гасанханова рассказала, что занималась сексом на съемках реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. С кем именно она вступала в интимную связь, блогерша не уточнила.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека подорвались на мине в Белгородской области

      Путин определил чрезвычайный план России

      Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

      Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

      Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

      Туристы из трех стран мира массово устремились в Россию по новым визам

      Более 18 миллионов рублей украли из бюджета при реализации нацпроекта

      Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

      В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

      Речь главы ЕК в Европарламенте завершилась под собачий лай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости