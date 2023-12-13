Популярная российская блогерша рассказала о попадании в черные списки банков

Блогерша Гасанханова заявила, что состоит в черных списках кредитных организаций

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова призналась, что несколько лет назад она попала в черные списки всех кредитных организаций. Об этом она рассказала в шоу «Злые языки», выпуск опубликован на Rutube.

«Однажды я проходила свидетелем по уголовному делу, связанному с электронным мошенничеством. Из-за этого сейчас я состою в черных списках всех кредитных организаций», — рассказала блогерша. Она добавила, что из-за этого ни разу не обращалась в банк за кредитной картой, кредитом наличными или ипотекой.

Гасанханова добавила, что старается сделать все, чтобы приобрести собственное жилье.

Ранее блогерша призналась, что пожалела о словах, сказанных в шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show. Из-за того что Гасанханова резко высказалась о некоторых звездах шоу-бизнеса, многие из них высказали ей свои претензии из-за случившегося. В частности, певица Ирина Дубцова обиделась на нее за сказанное.

До этого Гасанханова рассказала, что занималась сексом на съемках реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. С кем именно она вступала в интимную связь, блогерша не уточнила.