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11:52, 13 декабря 2023Ценности

Раскрыты выдающие плохой вкус зимние вещи

Кадр: @VKYOSINA / TikTok

Блогерша Ванесса из Барселоны и Лондона раскрыла популярные зимние вещи, которые выдают плохой вкус. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом vkyosina назвала серый свитер с высоким воротом. Кроме того, она обратила внимание на джемпер с цветным зигзагообразным узором. Вместо этого она порекомендовала пополнить свой гардероб актуальной в текущем сезоне кофтой в полоску.

Вдобавок юзерша также продемонстрировала снимок модели, которая примерила белое мини-платье, коричневые сапоги и пальто из меха зеленого цвета.

Ранее в декабре россиянкам зрелого возраста раскрыли способы стильно и тепло одеться зимой. В первую очередь доктор призвала носить термобелье, которое будет сохранять тепло тела.

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      Екатерина Ештокина
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