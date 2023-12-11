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18:52, 11 декабря 2023Ценности

Россиянкам зрелого возраста раскрыли способы стильно и тепло одеться зимой

Фото: Dan Gold / Unsplash

Врач Наиля Шигапова раскрыла россиянкам зрелого возраста способы стильно и тепло одеться зимой. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

«Женщина всегда останется женщиной, несмотря на возраст, и, конечно, даже в 50 плюс ей хочется выглядеть стильно и привлекательно. Но давайте попробуем совместить красоту, моду и стиль с самым важным — сохранением здоровья этой зимой. Есть несколько основ зимнего гардероба для женщин прекрасного возраста», — заявила она.

В первую очередь доктор призвала носить термобелье, которое будет сохранять тепло тела. Помимо этого, эксперт посоветовала выбирать брюки широкого кроя из шерсти, твида или джинсовой ткани с подкладом из флиса. Также в список подходящих на холодное время года вещей Шигапова внесла кофты и пуловеры из натуральных тканей, которые способствуют сохранению тепла.

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Среди прочего, специалистка обратила внимание на легкие пуховики и пальто из натуральной шерсти, а также шубы из искусственного меха. «Шапки с подкладкой из флиса, шерстяные палантины, шарфы и шали придадут образу законченности, оригинальности и, конечно, тепла», — подытожила она.

Ранее в декабре были перечислены удешевляющие внешний вид зимние предметы гардероба. Блогерша рассказала, что от ботинок бренда Dr Martens стоит отказаться, поскольку данная модель обуви не вписывается в элегантный стиль девушек.

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      Екатерина Ештокина
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