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14:16, 6 декабря 2023Ценности

Перечислены удешевляющие внешний вид зимние предметы гардероба

Кадр: @AMIRA.BESSETTE / TikTok

Блогерша Амира Бессетт перечислила четыре популярных предмета гардероба, которые удешевляют внешний вид зимой. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 598 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @amira.bessette рассказала, что от ботинок бренда Dr Martens стоит отказаться, поскольку данная модель обуви не вписывается в элегантный стиль девушек. «Они создают больше подростковой атмосферы. Я носила их в свои 15-16. Если вы хотите выглядеть утонченно, я бы определенно выбрала стильные кожаные сапоги до колена», — посоветовала она.

Помимо этого, юзерша призвала избавиться от блестящих курток из полиэстера. «Было бы великолепно, если бы вы могли выбрать шерстяную или кашемировую ткань верхней одежды — в ней вам точно будет еще теплее», — заявила она. Также в списке оказались вышедшие из моды шерстяные перчатки. Вместо них Бессетт рекомендовала носить замшевые или кожаные перчатки с маленькой деталью.

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В заключение пользовательница сети обратила внимание на шапки с помпонами и декоративными украшениями. Как утверждает блогерша, подходящим вариантом головного убора станет берет или кашемировая шапка без украшений.

В ноябре российский стилист Алеко Надирян назвал популярными шубы из натурального меха.

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      Екатерина Ештокина
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