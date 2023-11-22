Российский стилист назвал популярными шубы из натурального меха
Стилист Алеко Надирян назвал шубы из натурального меха вновь популярными
Российский стилист Алеко Надирян назвал шубы популярной вещью на зиму. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
По словам эксперта, упомянутый предмет гардероба из натурального меха в текущем сезоне становится вновь актуален.
«Многие и не переставали их носить — только выбирали винтажные модели. А сейчас постепенно присматриваются и к новым шубам из бутиков. Так что жителям холодных регионов и поклонникам натурального меха советую присмотреться», — заявил стилист.
Ранее в ноябре Алеко Надирян назвал самую модную российскую звезду. Собеседник издания сообщил, что певица Валя Карнавал, по его мнению, значительно выделяется среди других знаменитостей.