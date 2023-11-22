Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:23, 22 ноября 2023Ценности

Российский стилист назвал популярными шубы из натурального меха

Стилист Алеко Надирян назвал шубы из натурального меха вновь популярными

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Российский стилист Алеко Надирян назвал шубы популярной вещью на зиму. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, упомянутый предмет гардероба из натурального меха в текущем сезоне становится вновь актуален.

«Многие и не переставали их носить — только выбирали винтажные модели. А сейчас постепенно присматриваются и к новым шубам из бутиков. Так что жителям холодных регионов и поклонникам натурального меха советую присмотреться», — заявил стилист.

Ранее в ноябре Алеко Надирян назвал самую модную российскую звезду. Собеседник издания сообщил, что певица Валя Карнавал, по его мнению, значительно выделяется среди других знаменитостей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Пассажирский поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области. Пострадали десятки человек

      Костомаров сыграл в теннис с протезом руки

      Супруги отправились в отпуск мечты в годовщину свадьбы и чудом выжили в аварии

      Сериал «Черное зеркало» продлили еще на один сезон

      Россиянкам рассказали о правилах ухода за кожей зимой

      Литва поставила Киеву патроны и военное снаряжение

      В Мексике оценили возможность проведения матча со сборной России по футболу

      Российский стилист назвал популярными шубы из натурального меха

      В Подмосковье закрасили «Родину-мать»

      Путин назвал причины подорожания продуктов в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости