Российские мужчины стали в два раза чаще записываться на маникюр в 2023 году

Пресс-служба приложения «Фитмост» провела исследование, в ходе которого узнала, что российские мужчины полюбили делать маникюр в 2023 году. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Анализ показал, что спрос на упомянутую услугу у представителей мужского пола вырос в два раза. Помимо этого, они стали чаще ходить на лазерную эпиляцию и стрижку. «Мужчины стали чаще записываться на маникюр и педикюр ― объем бронирований вырос на 270 и 348 процентов соответственно», — уточнили специалисты.

Кроме того, в текущем году мужчины охотнее посещали йогу критического выравнивания, а женщины ― теннис.

«В моде пилатес и активные тренировки. Каждое третье занятие в этом году приходилось на йогу, растяжку или функционалку. Выросла популярность тренировок на пресс, а также фитбоксинг и пилатес», ― подчеркнули собеседники издания.

Среди прочего, согласно исследованию, показатели выросли в области массажа (на 88 процентов).

Популярность лимфодренажного массажа выросла на 63 процента, чаще всего эту услугу выбирают весной. Также пользователи сервиса распробовали массаж ног: количество бронирований этой услуги выросло на 344 процента. Интересно, что в этом году гвоздестояние бронировали чаще на 76 процентов представители пресс-службы сервиса «Фитмост»

При этом стало известно, что россияне, записываясь на танцы, чаще выбирали стрип-пластику, хай хилс и пол-денс, чтобы разгрузить голову. Вдобавок среди сотрудников компаний увеличился интерес к плаванию (на 282 процента) и йогу (268 процентов). «Кроме того, количество бронирований звуковой медитации выросло в 3 раза в этом году. Также выросла популярность сквоша ― количество бронирований выросло в два раза», ― подытожили аналитики.

В апреле мужчины признались в смущении из-за желания опробовать популярные женские услуги. 13 процентов опрошенных задумывались над омолаживающими процедурами, 12 — о депиляции, а 8 процентов планировали сделать коррекцию фигуры.