Мужчины признались в смущении из-за желания опробовать популярные женские услуги

«ЮMoney»: 27 процентов мужчин желают удалить волосы из носа и ушей, но смущаются

Аналитики российского сервиса электронных платежей «ЮMoney» перечислили популярные женские бьюти-процедуры, которые мужчины хотят опробовать, но смущаются. Соответствующую информацию публикует Life.

Часть респондентов (27 процентов) признались, что желают удалить волосы из ушей и носа, однако пока не решаются воспользоваться этой услугой. При этом 24 процента мужчин хотели бы попробовать чистку лица, а 16 процентов — маникюр и педикюр. Кроме того, 13 процентов опрошенных задумываются над омолаживающими процедурами, 12 — о депиляции, а 8 процентов планируют сделать коррекцию фигуры.

Также выяснилось, что 47 процентов россиян тратят на уход за собой менее 1000 рублей в месяц. В то же время 32 процента респондентов заявили, что расходуют на свой внешний вид от 1000 до 3000 рублей, а 12 — от 3000 до 8000 рублей. Три процента мужчин рассказали, что готовы выделить от 30 тысяч рублей, чтобы выглядеть более привлекательно.

Самыми популярными заведениями косметического обслуживания для мужской части населения остались обычные парикмахерские эконом-класса, их предпочитают 39 процентов посетителей. 24 процента клиентов мужского пола стригутся дома сами, 18 процентов выбирают барбершопы, а 10 — салоны красоты.

В марте аналитики сервиса YouDo.com перечислили самые популярные бьюти-процедуры у мужчин весной. Эксперты выяснили, что чаще всего клиенты делают маникюр, эпиляцию и массаж. Кроме того, в список востребованных специалистов у россиян мужского пола вошли парикмахеры, косметологи, персональные тренеры и бровисты.