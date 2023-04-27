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13:18, 27 апреля 2023Ценности

Мужчины признались в смущении из-за желания опробовать популярные женские услуги

«ЮMoney»: 27 процентов мужчин желают удалить волосы из носа и ушей, но смущаются

Аналитики российского сервиса электронных платежей «ЮMoney» перечислили популярные женские бьюти-процедуры, которые мужчины хотят опробовать, но смущаются. Соответствующую информацию публикует Life.

Часть респондентов (27 процентов) признались, что желают удалить волосы из ушей и носа, однако пока не решаются воспользоваться этой услугой. При этом 24 процента мужчин хотели бы попробовать чистку лица, а 16 процентов — маникюр и педикюр. Кроме того, 13 процентов опрошенных задумываются над омолаживающими процедурами, 12 — о депиляции, а 8 процентов планируют сделать коррекцию фигуры.

Также выяснилось, что 47 процентов россиян тратят на уход за собой менее 1000 рублей в месяц. В то же время 32 процента респондентов заявили, что расходуют на свой внешний вид от 1000 до 3000 рублей, а 12 — от 3000 до 8000 рублей. Три процента мужчин рассказали, что готовы выделить от 30 тысяч рублей, чтобы выглядеть более привлекательно.

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Самыми популярными заведениями косметического обслуживания для мужской части населения остались обычные парикмахерские эконом-класса, их предпочитают 39 процентов посетителей. 24 процента клиентов мужского пола стригутся дома сами, 18 процентов выбирают барбершопы, а 10 — салоны красоты.

В марте аналитики сервиса YouDo.com перечислили самые популярные бьюти-процедуры у мужчин весной. Эксперты выяснили, что чаще всего клиенты делают маникюр, эпиляцию и массаж. Кроме того, в список востребованных специалистов у россиян мужского пола вошли парикмахеры, косметологи, персональные тренеры и бровисты.

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Екатерина Ештокина
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