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11:42, 24 марта 2023Ценности

Перечислены самые популярные бьюти-услуги у мужчин весной

YouDo: чаще всего мужчины весной делают маникюр, эпиляцию и массаж

Фото: Unsplash

Аналитики сервиса YouDo.com перечислили самые популярные бьюти-процедуры у мужчин весной. Результаты соответствующего исследования приводит издание Life.

Эксперты выяснили, что в марте спрос на услуги мастеров в сфере красоты вырос на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом чаще всего клиенты делают маникюр, эпиляцию и массаж. Кроме того, в список востребованных специалистов у россиян мужского пола вошли парикмахеры, косметологи, персональные тренеры и бровисты.

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Помимо этого, сообщается, что пользователи упомянутого маркетплейса сами устанавливают сумму, которую готовы заплатить за услугу. Так, средняя цена по России на ногтевой сервис составила 2,6 тысячи рублей, эпиляцию — 2,7 тысячи, массаж — 3,7 тысячи, косметические процедуры — 3,5 тысячи.

Ранее в марте аналитики сервиса «Авито Услуги» назвали самые популярные у россиян бьюти-процедуры. По итогам исследования стало известно, что визажистов клиенты искали на 98 процентов чаще. Второе место по динамике роста спроса заняли парикмахеры и стилисты по волосам (88 процентов).

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Екатерина Ештокина
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