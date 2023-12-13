Шольц рассказал о системе ПВО для Украины

Шольц: вторую Patriot от ФРГ для ВСУ введут в эксплуатацию до конца года

Вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданную ФРГ Вооруженным силам Украины (ВСУ), введут в эксплуатацию до конца года. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

«Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году», — заявил политик.

Ранее Шольц пообещал выделять деньги Киеву из регулярного бюджета, пока это требуется. Он также допустил, что правительство страны попросит Бундестаг о дополнительных средствах в соответствии с Основным законом ФРГ.

До этого издание Bild сообщило о намерении Германии удвоить военную помощь Украине в 2024 году с четырех до восьми миллиардов евро. Такую информацию журналисты получили от источников в Минобороны ФРГ.