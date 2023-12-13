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15:32, 13 декабря 2023Мир

ФРГ пообещала финансовую помощь Украине

Шольц пообещал выделять деньги Киеву из регулярного бюджета, пока это требуется

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Берлин будет выделять деньги Киеву из регулярного бюджета, пока это требуется, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем согласовывать поддержку Украины из регулярного бюджета, как это запланировано и, прежде всего, до тех пор, пока это необходимо», — сказал политик.

По его словам, это включает в себя 8 миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету напрямую или через Европейский союз и, как ожидается, более 6 миллиардов евро на поддержку украинских беженцев в Германии. При этом он заявил, что власти ФРГ должны будут отреагировать, если некоторые политики будут отказываться от помощи Украине в случае ухудшения ситуации на фронте.

Шольц также допустил, что правительство страны попросит Бундестаг о дополнительных средствах в соответствии с Основным законом ФРГ.

Ранее в Германии назвали объем военной помощи Украине в 2024 году. Уточняется, что в бюджет ФРГ на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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