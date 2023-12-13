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08:40, 13 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе украинских медиков демобилизовать бойцов ВСУ с увечьями

Марочко заявил, что украинские медики признают годными к службе людей с увечьями

Фото: Reuters

Медики, входящие во врачебно-консультационные комиссии при Вооруженных силах Украины (ВСУ), начали повально отказывать в демобилизации даже тем, кто в результате боевых действий получил серьезные ранения и увечья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его информации, в одно из подразделений, несущих службу в Харьковской области, после госпиталя прибыло сразу три бойца с ампутированными конечностями, при этом одному из которых даже не успели сделать протез. Также он узнал о случае, когда военнослужащего признали годным и отправили на передовую после полного удаления мочевого пузыря.

4 декабря сообщалось, что Киевский территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкомата) признал годным мужчину без ноги. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выложил фото временного удостоверения военнообязанного, на котором указано, что у призывника выявлена «ампутационная культя правой ноги выше уровня верхней трети голени». При этом комиссия сочла мужчину «ограниченно функциональным» и признала годным к военной службе.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что провал мобилизации на Украине можно описать фразой «берут количеством, а не качеством». По ее мнению, во многом это произошло из-за того, что обществу обещали «победу уже завтра», кроме того, свою роль сыграла и деятельность военкоматов.

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      Марина Совина
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