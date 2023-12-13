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15:23, 13 декабря 2023Россия

Стало известно состояние подорвавшихся на мине россиян

Губернатор Гладков: подорвавшихся на мине в хуторе Высокий госпитализируют

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двоих россиян, подорвавшихся на машине на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, госпитализируют, еще один уже находится в больнице. Об их состоянии рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, всего пострадали три человека. «У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма», — написал он, добавив, что сейчас раненых везут в городскую больницу №2 города Белгорода.

Еще один пострадавший уже находится в Краснояружской центральной районной больнице. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

О том, что три мирных жителя на машине подорвались на мине в районе хутора Высокий, стало известно 13 декабря. Принадлежность снаряда Гладков не уточнил.

Ранее в Брянской области пожилые супруги пошли собирать грибы в лес и подорвались на мине. Первым на снаряд наступил мужчина. Его спасти не удалось. Пенсионерку доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

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      Константин Лысяков
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