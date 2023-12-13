SpaceNews: интернет со спутников Starlink обеспечат портативными дата-центрами

Интернет со спутников системы Starlink обеспечат портативными дата-центрами компании Armada. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отмечается, что на разработку портативных дата-центров, размещаемых в контейнерах длиной около девяти метров, стартап собрал более 55 миллионов долларов.

Соответствующее оборудование позволит обеспечить возможность обработки данных в режиме реального времени для таких труднодоступных объектов, как, например, удаленные нефтяные вышки.

В ноябре издание сообщило, что Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов, предназначенных для испытания возможностей спутникового интернета.