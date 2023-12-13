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13:53, 13 декабря 2023Экономика

Названа выделенная на проведение выборов президента сумма

ЦИК: на выборы президента России в 2024 году будет выделено 33,2 млрд рублей

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На проведение президентской избирательной кампании в России в 2024 году будет выделено 33,2 миллиарда рублей. Такую сумму назвал заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) страны Николай Булаев, передает ТАСС.

Основная часть средств будет направлена на оплату работы избирательных комиссий — 32,8 миллиарда рублей. Государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей — МИД, Минобороны и другим — ЦИК распределит 170 миллионов рублей. На исполнение полномочий Центризбиркома останется 217,1 миллиона.

В 2018 году в федеральном бюджете на проведение выборов главы государства было предусмотрено почти 17,7 миллиарда рублей.

Действующий президент Владимир Путин во время неформальной беседы с Героями России в Кремле 8 декабря объявил о своем участии в выборах главы государства. О выдвижении его попросил герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога. Первые в истории страны трехдневные президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые состоится «в столь токсичной геополитической обстановке».

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      Мария Грушко
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