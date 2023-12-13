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19:38, 13 декабря 2023Культура

У российского пианиста украли рояль за миллионы рублей

Mash: у пианиста Михаила Плетнева украли рояль за 12,5 миллиона рублей

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

У пианиста и дирижера Михаила Плетнева в Италии украли рояль за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что стоимость украденного музыкального инструмента составляет 12,5 миллиона рублей. Он был создан в Японии специально для Плетнева. По данным канала, рояль пропал из автомобиля по пути в Палермо. Позже его обнаружили на складе недалеко от места кражи. Предположительно, инструмент сломан.

Ранее сообщалось, что грабители в лыжных масках вломились в дом канадского актера Киану Ривза и украли огнестрельное оружие. Отмечалось, что злоумышленники проникли внутрь через разбитое окно.

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