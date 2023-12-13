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12:23, 13 декабря 2023Бывший СССР

В Ереване усомнились в эффективности переговоров с Баку на площадке России

Ханданян: переговоры Еревана с Баку на площадке России могут быть неэффективными

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российская площадка для переговоров Еревана и Баку может быть неэффективной. Так ответил на вопрос журналиста о возможности проведения переговоров в России глава парламентской комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян. Его слова приводит ТАСС.

Причиной этого он назвал нарушение пунктов заявления от 9 ноября 2020 года, в котором лидеры России, Армении и Азербайджана сообщили о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Он отметил, что беспокойство об эффективности российской переговорной площадки вполне легитимно.

«Действительно, это легитимный вопрос и беспокойство, учитывая тот факт, что Россия была гарантом заявления от 9 ноября, и, к сожалению, сегодня мы находимся в ситуации, когда основные принципиальные вопросы этого заявления, связанные с безопасностью армян Нагорного Карабаха, Лачинским коридором не были реализованы», — отметил Ханданян.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва приветствует договоренность Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения. По ее словам, в России с удовлетворением восприняли приближение к подписанию мирного соглашения.

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      Александр Курбатов
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