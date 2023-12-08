В МИД России оценили продвижение Баку и Еревана к нормализации отношений

Захарова: последние шаги Баку и Еревана способствуют нормализации отношений

Москва приветствует договоренность Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения, заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости

«Последние шаги Баку и Еревана способствуют укреплению доверия и открывают возможности для нормализации отношений сторон», — оценила Захарова отношения между странами.

По ее словам, в России с удовлетворением восприняли приближение к подписанию мирного соглашения. Представитель МИД подчеркнула, что Москва готова и в дальнейшем всячески помогать в решении спорных вопросов.

Ранее Баку и Ереван подтвердили намерение подписать мирный договор. Стороны планируют «нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности».