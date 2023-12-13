В Киеве прозвучали мощные взрывы
В Киеве прозвучали сильные взрывы, в городе объявили воздушную тревогуСюжетВзрывы в Одессе:
В Киеве прозвучали мощные взрывы, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
Уточняется, что после этого в городе объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигналы тревоги звучали в Киевской и Черниговской областях.
По информации канала, в результате взрывов в украинской столице были выбиты окна домов и повреждены фасады.
Во вторник, 12 декабря, взрывы произошли в Одессе. В тот же день они также прозвучали в центре подконтрольного Киеву Херсона.