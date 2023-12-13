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04:44, 13 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве прозвучали мощные взрывы

В Киеве прозвучали сильные взрывы, в городе объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прозвучали мощные взрывы, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Уточняется, что после этого в городе объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигналы тревоги звучали в Киевской и Черниговской областях.

По информации канала, в результате взрывов в украинской столице были выбиты окна домов и повреждены фасады.

Во вторник, 12 декабря, взрывы произошли в Одессе. В тот же день они также прозвучали в центре подконтрольного Киеву Херсона.

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      Марина Совина
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