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19:40, 13 декабря 2023Бывший СССР

В МВФ озвучили прогноз по возвращению беженцев на Украину

МВФ: после окончания боевых действий вне Украины останутся 2 миллиона беженцев

Фото: Andrew Kelly / Reuters

После окончания боевых действий за пределами Украины останутся около двух миллионов беженцев. Такой прогноз озвучили во время пресс-конференции Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы предполагаем, что война продлится до 2024 года. Нам нужны определенные базовые расходы для поощрения возвращения мигрантов. Для возвращения мигрантов в Украину нужно время. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году», — заявила представитель МВФ Санаа Надим.

Ранее депутат Бундестага призвал беженцев с Украины вернуться домой и помогать соотечественникам на фронте и в тылу. Политик напомнил, что на территории Евросоюза находятся более 600 тысяч украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы.

В начале ноября стало известно, что МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования Украины. Планируется, что это позволит привлечь следующий транш помощи стране в размере около 900 миллионов долларов.

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      Александр Курбатов
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