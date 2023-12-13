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09:50, 13 декабря 2023Путешествия

В России стало меньше авиаинцидентов в 2023 году

Росавиация: количество авиаинцидентов в 2023 году снизилось на 1,3 процента

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Авиаинцидентов в России в 2023 году стало меньше, их количество снизилось на 1,3 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Так, за 11 последних месяцев насчитано всего 670 таких случаев. При этом специалисты не заметили тенденции к росту числа подобных происшествий.

12 сентября самолет Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, был вынужден приземлиться в поле в районе села Каменки Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, пятеро из них обратились за медицинской помощью.

Летевшие этим рейсом россияне поделились подробностями произошедшего. Они рассказали, что эвакуация прошла спокойно, а экипаж действовал грамотно.

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      Зарина Дзагоева
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