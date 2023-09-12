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09:11, 12 сентября 2023Путешествия

Названо число обратившихся к медикам после посадки российского самолета в поле

Минздрав: пять человек из экстренно севшего на грунт Airbus обратились к врачам
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

Количество обратившихся к медикам после экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском возросло до пяти человек. Их число назвали в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что находившиеся в Airbus дети не пострадали.

«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген, — говорится в сообщении. — Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы».

По данным представителей ведомства, с пассажирами лайнера работают психологи.

Ранее 12 сентября стало известно, что летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Воздушное судно подало сигнал тревоги. После этого оно пропало с радаров. Уточняется, что на борту лайнера находились 159 человек, в том числе 23 ребенка.

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    Фариза Бацазова
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