Пассажиры рассказали подробности об экстренной посадке самолета в поле

Пассажирка севшего в поле Airbus заявила, что эвакуация прошла спокойно

Пассажирка самолета «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском, рассказала подробности случившегося. Видео попало в распоряжение Telegram-канала Mash Siberia.

В разговоре с журналистами Мария из Омска заявила, что пассажиры Airbus еще не до конца осознали произошедшее. Она отметила, что экипаж судна сработал грамотно и эвакуация прошла спокойно.

Еще одна пассажирка, снявшая видео с места инцидента, уточнила, что на подлете к Омску пилоты сообщили о нелетной погоде. После чего рейс перенаправили в Новосибирск. Экипаж объяснил, как себя вести в экстренных ситуациях, затем самолет посадили на поле.

«Возгорания никакого не было, так, один бок только закоптился. Приехали автобусы, пожарные. Ручную кладь спустили», — поделилась женщина.

По ее словам, путешественников отвезут в дом культуры села Московка Новосибирской области. «Там обогреют, накормят, а потом неизвестно, куда будут отправлять», — заключила очевидица.

Ранее стало известно, что самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. Один из пилотов сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

