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15:04, 13 декабря 2023Россия

В российском городе движение трамваев оказалось парализовано из-за одной женщины

В Екатеринбурге движение трамваев оказалось парализовано из-за женщины в вагоне

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге движение трамваев оказалось парализовано из-за женщины, найденной без чувств в одном из составов. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Как выяснило издание, все произошло на маршруте №10 в российском городе. Горожанку спасти не удалось. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Другие обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

12 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист привез к площади Ломоносова обездвиженного пенсионера. Предположительно, у пожилого мужчины остановилось сердце.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Еще раньше у 78-летнего пенсионера, который выталкивал машину жены из сугроба в Тверском районе в центре Москвы, случился приступ от перенапряжения. Находившаяся рядом жена вызвала бригаду медиков и пыталась сама привести мужчину в чувство, однако спасти его не смогла.

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      Анна Щербакова
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