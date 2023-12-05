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16:15, 5 декабря 2023Россия

В Москве у выталкивавшего машину жены из сугроба пенсионера случился приступ

Shot: у 78-летнего москвича случился приступ после выталкивания авто из сугроба

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

У пенсионера, который выталкивал машину жены из сугроба в Тверском районе в центре Москвы, случился приступ от перенапряжения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 78-летний мужчина накануне помогал супруге толкать их малолитражку на выезде из двора на улице Фадеева. Внезапно у горожанина случился приступ эпилепсии.

Находившаяся рядом жена вызвала бригаду медиков и пыталась сама привести пенсионера в чувства. Однако спасти его не удалось.

Как выяснил Shot, до инцидента пожилой москвич переболел коронавирусом.

До этого сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки. Сотрудники правоохранительных органов тогда разбирались во всех обстоятельствах произошедшего. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

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      Анна Щербакова
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