Россиянин попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки

В Ленобласти пенсионер попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки

В Приозерском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Пожилой россиянин объяснил, что проезжал на катере мимо сетей. Внезапно он увидел, как неизвестные крадут его улов. Пенсионер стал ругаться с мужчинами, те в ответ ранили его в ногу и скрылись.

Пожилой житель Ленобласть сумел добраться до берега и сам отправился в медучреждение. У него из ноги извлекли пулю от боевого пистолета.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Омске пенсионер ранил дробью троих мужчин, которые пили и шумели под его окном. Полицейские изъяли у россиянина оружие, патроны и гильзы.