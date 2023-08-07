Россиянин ранил дробью троих шумевших под балконом мужчин

В Омске пенсионер ранил дробью троих мужчин, которые пили и шумели под его окном

В Омске 71-летний местный житель несколько раз выстрелил из ружья и ранил троих мужчин, шумевших под его окном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По данным ведомства, в ночь на 6 августа пенсионер из ружья выстрелил в воздух и асфальт рядом с компанией молодых людей. Трое граждан получили непроникающие ранения дробью. Отмечается, что врачи оказали им помощь на месте.

Выяснилось, что друзья ночью выпивали на скамейке. Фигурант несколько раз просил их не шуметь и уйти из двора, однако они игнорировали его или грубо отказывали. Тогда пожилой мужчина рассердился и стал стрелять по воздуху с балкона. Это привело к ссоре, после которой пенсионер еще несколько раз выстрелил, но уже по земле в 2-5 метрах от потерпевших.

Отмечается, что ружья зарегистрировано в установленном порядке. Полицейские изъяли оружие, патроны и гильзы. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.