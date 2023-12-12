В Петербурге таксист привез к месту назначения обездвиженного пенсионера

В Санкт-Петербурге у пенсионера в такси остановилось сердце

В Санкт-Петербурге таксист привез к площади Ломоносова обездвиженного пенсионера. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, 65-летнего мужчину нашли без сознания в салоне автомобиля. Медики не смогли его реанимировать. После этого к месту назначения прибыли сотрудники полиции. Предположительно, у пожилого горожанина остановилось сердце.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Других подробностей об инциденте издание не привело.

Ранее сообщалось, что у 78-летнего пенсионера, который выталкивал машину жены из сугроба в Тверском районе в центре Москвы, случился приступ от перенапряжения. Находившаяся рядом жена вызвала бригаду медиков и пыталась сама привести мужчину в чувство, однако спасти его не удалось.

До этого в Приозерском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки.