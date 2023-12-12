Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 12 декабря 2023Россия

В Петербурге таксист привез к месту назначения обездвиженного пенсионера

В Санкт-Петербурге у пенсионера в такси остановилось сердце

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге таксист привез к площади Ломоносова обездвиженного пенсионера. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, 65-летнего мужчину нашли без сознания в салоне автомобиля. Медики не смогли его реанимировать. После этого к месту назначения прибыли сотрудники полиции. Предположительно, у пожилого горожанина остановилось сердце.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Других подробностей об инциденте издание не привело.

Ранее сообщалось, что у 78-летнего пенсионера, который выталкивал машину жены из сугроба в Тверском районе в центре Москвы, случился приступ от перенапряжения. Находившаяся рядом жена вызвала бригаду медиков и пыталась сама привести мужчину в чувство, однако спасти его не удалось.

До этого в Приозерском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ заподозрила Россию в хакерской атаке на «Киевстар»

      Плющенко исполнил двойной тулуп и обратился к россиянам

      Стало известно о взрывах в центре Херсона

      Доктор Мясников заявил о бессмысленности диспансеризации

      Путин поблагодарил Зорькина за работу Конституционного суда

      Финляндия значительно увеличит производство боеприпасов

      Квартиры жителей российского города покрылись льдом изнутри

      Названа дата первого автобусного рейса из России в Финляндию

      Арест блогеру Шабутдинову продлили

      Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости