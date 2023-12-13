В Швеции учитель дал школьникам задание спланировать теракт

Dagens Nyheter: в Швеции учитель дал задание в теории спланировать теракт

В Швеции учитель средней школы поручил учащимся спланировать в теории террористическую атаку, пишет Dagens Nyheter.

Инцидент произошел в учебном заведении в муниципалитете Йенчепинг на юге страны. Учителя отстранили от должности, в полицию направлено заявление.

В муниципалитете подчеркнули, что серьезно относятся к произошедшему на фоне возросшего в стране уровня террористической угрозы.