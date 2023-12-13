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17:44, 13 декабря 2023Мир

В Швеции учитель дал школьникам задание спланировать теракт

Dagens Nyheter: в Швеции учитель дал задание в теории спланировать теракт

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

В Швеции учитель средней школы поручил учащимся спланировать в теории террористическую атаку, пишет Dagens Nyheter.

Инцидент произошел в учебном заведении в муниципалитете Йенчепинг на юге страны. Учителя отстранили от должности, в полицию направлено заявление.

В муниципалитете подчеркнули, что серьезно относятся к произошедшему на фоне возросшего в стране уровня террористической угрозы.

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      Варвара Кошечкина
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