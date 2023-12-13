В Словакии отказались считать Россию врагом

Вице-спикер парламента Блага: Россия не враг Словакии

Россия не является врагом Словакии, написал вице-спикер парламента республики Любош Блага в Telegram, пообещав приложить все усилия для нормализации отношений между государствами.

Блага рассказал о встрече с российским послом Игорем Братчиковым. Вице-спикер подчеркнул, что Словакия никогда не забудет, как русский народ освободил страну от фашистов, а также какую роль он сыграл во Второй мировой войне.

«Наше правительство отказывается отправлять оружие на Украину, потому что мы верим в мир и отвергаем эскалацию конфликта с Россией», — отметил он.

По его словам, крепких и дружественных отношений с Россией хотят и простые граждане Словакии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что необходимо разговаривать с Россией и перестать делать вид, что ее не существует.