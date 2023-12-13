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20:36, 13 декабря 2023Силовые структуры

Вступившую в «Азов» украинку приговорили к пяти годам колонии-поселения

Ростовский военный суд дал 5 лет колонии участнице нацбатальона «Азов»

Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданку Украины Наталью Мануилову за участие в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Судом установлено, что в декабре 2017 года осужденная добровольно заключила контракт о прохождении военной службы в нацбатальоне «Азов». До марта 2022 года она возглавляла подразделения хозяйственного взвода, где выполняла свои обязанности в деятельности террористического сообщества.

Ранее сотрудники ФСБ в Волгограде выявили 38-летнюю женщину, публично оправдывающую деятельность «Азова».

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      Олеся Мицкевич
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