Артемия Лебедева заблокировали в приложении знакомств

Артемия Лебедева заблокировали в сервисе знакомств Twinby из-за жалоб на профиль

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, что приложение знакомств Twinby заблокировало его аккаунт. Об этом он заявил в своем обзоре новостей.

По словам Лебедева, каждый декабрь он пользуется каким-либо сервисом для знакомств, чтобы узнать, «что и как происходит, какие вообще в мире тренды и на что похожи девушки в данном регионе». Однако приложение Twinby, как отметил дизайнер, вскоре после того, как он начал им пользоваться, заблокировало его страницу. Блогеру сообщили, что причиной такой меры стали многочисленные жалобы на его профиль от пользователей, которые сочли его страницу фейковой.

Лебедев раскритиковал такой шаг сервиса. «Нельзя делать приложение, которое настолько *** [плохое] с точки зрения поддержки своих собственных пользователей. Если ты сомневаешься, что какой-то человек зарегистрировался на твоем сервисе, попроси его получить синюю галку или еще что-нибудь такое придумай. Но просто так на ровном месте удалять аккаунты — это верх кретинизма», — возмутился он.

Приложение знакомств Twinby запустилось в июне 2023 года. Особенностью сервиса является предварительное психологическое тестирование пользователей на совместимость.

В мае 2023 года стало известно, что популярное приложение знакомств Tinder уйдет с российского рынка. 30 июня сервис перестал быть доступен россиянам.