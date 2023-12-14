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07:32, 14 декабря 2023Спорт

Чеченский боец на голых кулаках рассказал о драках в детстве в Тверской области

Чеченский боец на голых кулаках Шахгириев рассказал, что часто дрался в детстве

Фото: TOP DOG

Чеченский боец промоушена по кулачным боям TOP DOG Суламбек Шахгириев рассказал о детстве, которое прошло в Тверской области. Он высказался в интервью «Ленте.ру».

«Я родился в тверской деревне, рос в Красном Холме — по сути, это даже не город, а поселок городского типа, самая настоящая провинция со всеми вытекающими. Было очень много конфликтов, драк на улице, в школе. Тогда только закончилась вторая чеченская война, и отношение к ребятам с Кавказа было сложное. Никого не волновало то, что я родился в Тверской области», — заявил Шахгириев.

Спортсмен добавил, что никогда не гонялся за уличным романтизмом, а все драки возникали случайно. «Я шел по своим делам, видел, что кого-то ущемляют, подходил и помогал. Ну или в кафе случалось тоже — когда люди выпивают, какие-то стычки часто завязываются», — отметил Шахгириев.

27-летний Шахгириев выступает в TOP DOG c декабря 2021 года. В рамках промоушена он провел восемь боев, в которых одержал шесть побед и потерпел два поражения.

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      Алексей Гусев
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