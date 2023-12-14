США и Китай обсудили детали возобновления военных контактов

FT: США и Китай на высоком уровне обсуждают возобновление военных контактов

Китай и США на высоком уровне обсуждают детали возобновления военных контактов между двумя государствами. Об этом свидетельствует первая с начала года встреча, на которой присутствовали зампомощника главы Пентагона Майкл Чейз и военные атташе КНР в Вашингтоне Лю Чжань, пишет газета Financial Times.

Встреча, как указывается, состоялась еще до переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в середине ноября. Тогда было озвучено решение двух стран о возобновлении взаимодействия по военным вопросам.

Оно было приостановлено после визита на тот момент спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Майкл Чейз посетил Тайбэй в феврале текущего года. После этого китайское посольство прекратило контакты атташе с представителем Пентагона.

Как пишет FT, в прошлом месяце Чейз и Лю Чжань встретились после долгого перерыва и обсудили возможности контактов между высокопоставленными военными КНР и США в 2024 году. Согласование деталей может затянуться из-за того, что Пекин пока не определился с заменой снятого ранее с должности министра обороны Ли Шанфу.

В ноябре Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Китай будут сохранять приверженность дипломатии в целях устранения недопонимания. В этом же месяце лидеры двух стран провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Американский лидер подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

В начале декабря помощник главы Пентагона по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер заявил, что Штаты и Китай по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита АТЭС занимаются составлением графика военных контактов на следующий год,