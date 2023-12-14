Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:06, 14 декабря 2023Мир

США и Китай обсудили детали возобновления военных контактов

FT: США и Китай на высоком уровне обсуждают возобновление военных контактов

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Китай и США на высоком уровне обсуждают детали возобновления военных контактов между двумя государствами. Об этом свидетельствует первая с начала года встреча, на которой присутствовали зампомощника главы Пентагона Майкл Чейз и военные атташе КНР в Вашингтоне Лю Чжань, пишет газета Financial Times.

Встреча, как указывается, состоялась еще до переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в середине ноября. Тогда было озвучено решение двух стран о возобновлении взаимодействия по военным вопросам.

Оно было приостановлено после визита на тот момент спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Майкл Чейз посетил Тайбэй в феврале текущего года. После этого китайское посольство прекратило контакты атташе с представителем Пентагона.

Как пишет FT, в прошлом месяце Чейз и Лю Чжань встретились после долгого перерыва и обсудили возможности контактов между высокопоставленными военными КНР и США в 2024 году. Согласование деталей может затянуться из-за того, что Пекин пока не определился с заменой снятого ранее с должности министра обороны Ли Шанфу.

В ноябре Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Китай будут сохранять приверженность дипломатии в целях устранения недопонимания. В этом же месяце лидеры двух стран провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Американский лидер подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

В начале декабря помощник главы Пентагона по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер заявил, что Штаты и Китай по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита АТЭС занимаются составлением графика военных контактов на следующий год,

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять дронов

      Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда Yeezy

      Европейские чиновники выразили частное мнение об Украине

      США и Китай обсудили детали возобновления военных контактов

      Экс-главу BP лишили миллионов фунтов за ложь совету директоров

      Актер слишком быстро снял штаны и едва не разбился во время съемок фильма

      Названы способы избежать проблем при путешествии с секс-игрушками

      В США призвали Украину уступить России восточные регионы

      Оставившего бомбу в военкомате барбера-националиста арестовали

      Средства ПВО сбили беспилотник в Калужской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости